В "Минск Мире" строят две поликлиники. Как идет строительство?

В "Минск Мире" одновременно строят две поликлиники - детскую и взрослую. Медучреждения расположились в кварталах 29.10 и 29.11, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на "Минскстрой".

Обе поликлиники планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.





Детская рассчитана на 680 посещений в смену. Главный вход в нее разместился на ул. Кижеватова. На данном этапе по правому крылу готовы два этажа медучреждения, центральная же часть пока на уровне первого этажа, а левая - цоколя. Со следующей недели строители планируют начать разводку коммуникаций по полам подвала и устройство самих полов. Перед бригадой стоит задача завершить монолитные работы до конца года.

На соседней площадке уже полным ходом идет строительство поликлиники для взрослых. Медучреждение рассчитано на 850 посещений в смену. Сейчас строители занимаются уплотнением основания строения, установкой опалубки и армированием фундамента. До конца 2023 г. на объекте планируют завершить работы по устройству цокольного этажа и приступить к монтажу основного конструктива.