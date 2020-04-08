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50 тысяч тестов на коронавирус доставлены в Беларусь
Доброе дело в помощь врачам. Белорусская компания "ЭНЕРГО-ОИЛ" закупила в Китае 50 тысяч тестов на коронавирус. Медицинский груз прилетел сегодня через Стамбул в Национальный аэропорт Минск и был передан Министерству здравоохранения. Товар доставила из Китая турецкая авиакомпания. Как рассказали представители фирмы, главной сложностью стала не закупка тестов, а их доставка.
Кроме того, белорусская компания планирует закупить в Китае 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 200 тысяч масок-респираторов. Общая стоимость медизделий составит около миллиона долларов.
Напомним, что 1 апреля в Минск прилетел самолет с гуманитарной помощью из КНР. Тогда в Беларусь доставили более 2 тысяч тестов на коронавирус, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.
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