3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минск привезли Кубок Гагарина - главный трофей КХЛ
28 килограммов серебра и гравировка имен всех победителей. Самый главный трофей хоккейной Европы - Кубок Гагарина - можно было вновь увидеть в Минске. На этот раз заветную чашу в Беларусь привез нападающий ЦСКА и воспитанник столичной "Юности" Павел Карнаухов. Главный титул КХЛ был выставлен на крытом катке в парке Горького. На встречу пришло много поклонников хоккея, и любой желающий мог сфотографироваться с форвардом и призом, а также получить чемпионскую автограф-карту.
В минувшем сезоне "армейцы" во второй раз в своей истории завоевали Кубок Гагарина. Причем это была волевая победа. ЦСКА в финальной серии проигрывал магнитогорскому "Металлургу" 1:3. Однако красно-синим удалось собраться и отыграться 4:3. Напомним, в предыдущий раз команда становилась чемпионом в 2019 году. И в каждый успех свой вклад внес минчанин.
По традиции каждый игрок команды-победителя может на один день привезти Кубок Гагарина в родной город. Но совсем скоро клубы отправятся в новый путь за трофеем. Так, ЦСКА соберется на следующей неделе. А минское "Динамо" объявило о начале тренировочного лагеря еще накануне. 15-й регулярный чемпионат стартует 1 сентября. Матч-открытие - ремейк финала: ЦСКА против "Металлурга".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все