В Минск привезли Кубок Гагарина - главный трофей КХЛ

28 килограммов серебра и гравировка имен всех победителей. Самый главный трофей хоккейной Европы - Кубок Гагарина - можно было вновь увидеть в Минске. На этот раз заветную чашу в Беларусь привез нападающий ЦСКА и воспитанник столичной "Юности" Павел Карнаухов. Главный титул КХЛ был выставлен на крытом катке в парке Горького. На встречу пришло много поклонников хоккея, и любой желающий мог сфотографироваться с форвардом и призом, а также получить чемпионскую автограф-карту.

В минувшем сезоне "армейцы" во второй раз в своей истории завоевали Кубок Гагарина. Причем это была волевая победа. ЦСКА в финальной серии проигрывал магнитогорскому "Металлургу" 1:3. Однако красно-синим удалось собраться и отыграться 4:3. Напомним, в предыдущий раз команда становилась чемпионом в 2019 году. И в каждый успех свой вклад внес минчанин.