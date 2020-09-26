В Минск привезут чудотворную Жировичскую икону Божьей Матери

Сегодня вечером в рамках крестного хода по Беларуси в кафедральном соборе встретят еще одну сакральную святыню. В Минск для поклонения привезут чудотворную Жировичскую икону Божьей Матери. Этот образ один из наиболее почитаемых у нас. Явилась она на камне возле Жировичей в конце XV века. К слову, в этом году православный мир отмечает 550-летие явления образа, а самой обители, где хранится святыня, в этом году исполняется 500 лет.