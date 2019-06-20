В Минск продолжают прибывать участники и болельщики II Европейских игр

Продолжают прибывать в белорусскую столицу также болельщики и участники II Европейских игр. Поток туристов в эти дни в национальном аэропорту бьет все рекорды. Рейсы прибывают буквально каждые полчаса. В самой же воздушной гавани работа построена так, чтобы после выхода из самолета как можно быстрее можно было добраться до гостиниц и успеть выспаться, потренироваться, познакомиться со страной. Как встречают иностранных гостей?







Репортаж Александра Лучонка. Наша съемочная группа выехала в аэропорт буквально с самого утра. На часах 7:00. И здесь уже вовсю встречают иностранцев. Это место накануне соревнований, наверное, самое интернациональное во всей Европе. 8 тысяч волонтеров дежурят на крупных спортивных объектах и в местах пребывания иностранных гостей. В аэропорту тоже своего рода вахта. Неудивительно. Поток туристов в эти дни рекордный. Только на Игры ждут около 30 тысяч болельщиков и 10 тысяч участников соревнований: это и спортсмены, и тренеры, и медперсонал. И каждого нужно встретить, проводить к автобусу и доставить до нужной точки в городе.







Воздушные рейсы прибывают буквально каждые полчаса

На борту как целые делегации, так и участники, которые прилетели отдельно от команды. Туристов встречают без лишней волокиты. Специально для гостей создали отдельный коридор. На проведение таможенных операций - три минуты. Для жителей более 70 стран виза не требуется. При себе только паспорт, билет на соревнования и страховка. По такой упрощенной схеме прибыла и диаспора из Азербайджана. Через рамки металлоискателя нашей главной воздушной гавани проходят и наши коллеги.



В общей сложности освещать соревнования будут более тысячи журналистов

На этой стойке можно получить вот такую аккредитацию разной степени защиты, чтобы, как говорится, законно работать во время соревнований. Только сегодня в Минск прилетели более 40 представителей СМИ. Это журналисты из Италии, Португалии, Хорватии, Испании, Франции, Дании и Болгарии.







В аэропорту работает оперативный центр таможенников и специальные информационные стенды