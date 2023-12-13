В Минск съехались представители белорусских диаспор из разных уголков планеты

Мы понимаем, что от санкций в основном страдают обычные люди. Мы стараемся, но, к сожалению, не всегда прислушиваются к нашим голосам. Если бы была возможность, то все, конечно, было бы по-другому. Но надеемся на лучшее. Я всегда думаю: "Делай, что нужно делать и будь, что будет".

Алла Сандлер, представитель белорусской диаспоры в г. Вашингтоне (США)