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В Минск съехались представители белорусских диаспор из разных уголков планеты
Беларуси удается справляться с вызовами современности общими усилиями. Это отметил министр иностранных дел нашей страны на открытии заседания Консультативного совета по делам белорусов зарубежья.Сергей Алейник также подчеркнул, что "Беларусь ценит позитивный вклад белорусов зарубежья в донесение правдивой информации о нашей стране".
Белорусская диаспора очень четко представляет белорусское государство, белорусскую культуру и белорусскую историю, вне зависимости от той страны, где она находится. И конечно, она таким образом популяризирует белорусское государство, создает определенное узнаваемое лицо всему белорусскому. Лицо человека порядочного, надежного, миролюбивого, честного, трудолюбивого. Собственно говоря, не знаю такой страны в мире, где бы что-то плохое могли сказать о белорусах.
В Латвии к белорусам отношение очень доброжелательное, конечно. Потому что смотрят на саму республику. Порядок, дисциплина.
На мероприятие съехались представители диаспоры из разных уголков планеты, в том числе - из стран Европейского союза и США. Белорусы в Штатах имеют свое мнение по поводу незаконных санкций в отношении нашей страны.
Мы понимаем, что от санкций в основном страдают обычные люди. Мы стараемся, но, к сожалению, не всегда прислушиваются к нашим голосам. Если бы была возможность, то все, конечно, было бы по-другому. Но надеемся на лучшее. Я всегда думаю: "Делай, что нужно делать и будь, что будет".
На заседании также подвели итоги совместной работы за год и обсудили перспективы на будущее.
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