В Минске 15-летние подростки осквернили Вечный огонь

В Минске подростки осквернили Вечный огонь и стали фигурантами уголовного дела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по городу Минску.

Согласно материалам дела, 18 мая нынешнего года 15-летние одноклассники столичной школы договорились после уроков покататься на самокатах. Двигаясь по намеченному маршруту, молодые люди проезжали мимо монумента Победы, где остановились, чтобы передохнуть. В какой-то момент внимание школьников привлек Вечный огонь, который они захотели рассмотреть поближе. Друзей заинтересовало, как пламени удается постоянно гореть, и оба решили проверить его свойства "экспериментами".

"Школьники бросали в огонь бумагу и жевательную резинку, наблюдая как быстро сгорает мусор, а после по очереди совершали иные хулиганские действия. Через некоторое время, утолив свое любопытство, товарищи покинули мемориал. Однако вскоре подростки были задержаны сотрудниками милиции. На допросах школьники уверяли следователя, что не знали о священности памятного места. Каждый из них настаивал на версии обычного любопытства и невинной шалости. Однако запись камеры видеонаблюдения четко зафиксировала, как подростки оскверняли символ", - рассказали следователи.

По данному факту Партизанским города Минска районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство, совершенное группой лиц) УК. В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия.