В Минске 16 апреля пройдут прямые телефонные линии

Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.Так, в столице 16 апреляс 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. А на вопросы жителей центрального региона - управделами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством белорусской столицы и области организуется каждую субботу.



