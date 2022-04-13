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В Минске 16 апреля пройдут прямые телефонные линии
Решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.Так, в столице 16 апреляс 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. А на вопросы жителей центрального региона - управделами облисполкома Владимир Гуринович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством белорусской столицы и области организуется каждую субботу.
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