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В Минске 17 иностранцев приняли присягу гражданина Беларуси
В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь прибыло в рядах наших граждан. 1 июля почти 2 десятка иностранцев приняли в Минске присягу гражданина Беларуси. Мероприятие прошло на площадке городской ратуши.
За церемонией наблюдала репортер АТН Виктория Радевич.
"Сохранять историческую память о героическом прошлом белорусского народа, соблюдать и уважать права и законы Беларуси, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны и быть патриотом Беларуси", - это слова торжественной клятвы, которую сегодня произнесли иностранцы, получающие белорусское гражданство. Официальная церемония принесения присяги прошла в Минской ратуше.
Новый дом обрели 17 человек. Это люди из России, Украины, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Афганистана илюди, не имеющие гражданства. Беларусь - спокойная, уютная и безопасная страна. Это то, что ценят иностранцы. И некоторые из них за годы жизни в нашей стране обрели не только дом, но и семью.
Беларусь дала мне все - семью, друзей, работу. Все!
Сегодня для меня и моей семьи знаменательный день. В Беларусь я приехал более 10 лет назад. Сразу влюбился в эту страну. Прежде всего подкупают люди - добрые, отзывчивые, умные, мыслящие. В Беларуси сделано много для детей. Не только для детей, но и для взрослых хватает всего. Много образовательных, культурных и спортивных сооружений. В моем детстве такого не было. Это надо ценить, поэтому мы и приняли решение. Получить белорусское гражданство было не так просто. Это правильно, потому что в свой дом нужно пускать достойнейших.
11 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 244 человек, 24 из них - дети и подростки. Это люди, приехавшие из 18 государств. Кто-то уже прошел все необходимые процедуры, кому-то еще предстоит. Принесение присяги - обязательный ритуал посвящения в белорусы. Но преждечем произнести слова клятвы и получить гражданство, нужно выполнить ряд условий.
Одно из условий для того чтобы стать гражданином Республики Беларусь - иностранному гражданину необходимо прожить не менее пяти лет на территории Республики Беларусь, владеть русским или белорусским языком, сдать соответствующий экзамен при подаче заявления и принять присягу. В Республике Беларусь институт двойного гражданства отсутствует, и все граждане, принявшие гражданство Республики Беларусь, автоматически утрачивают свое прежнее гражданство.
В Беларуси уделяют много внимания сохранению исторической памяти, и наши новые соотечественники полностью разделяют такую позицию и поддерживают ее. Символично, что сегодняшнее мероприятие прошло накануне Дня Независимости. 3 Июля - дата, важная для каждого белоруса, и учитывая то, что этим летом Беларусь стала домом для десятков иностранцев, для них этот государственный праздник, как и многие другие, станет особо значимым. Через несколько дней все, кто принял присягу, получат документы, после чего официально будут считаться гражданами Беларуси.
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