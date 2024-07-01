В Минске 17 иностранцев приняли присягу гражданина Беларуси

Сегодня для меня и моей семьи знаменательный день. В Беларусь я приехал более 10 лет назад. Сразу влюбился в эту страну. Прежде всего подкупают люди - добрые, отзывчивые, умные, мыслящие. В Беларуси сделано много для детей. Не только для детей, но и для взрослых хватает всего. Много образовательных, культурных и спортивных сооружений. В моем детстве такого не было. Это надо ценить, поэтому мы и приняли решение. Получить белорусское гражданство было не так просто. Это правильно, потому что в свой дом нужно пускать достойнейших.

Анастасия и Иван Мурзины, выходцы из России