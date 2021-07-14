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В Минске 17 июля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать Дмитрий Микуленок

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 17 июля с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

На вопросы жителей Центрального региона ответит управляющий делами облисполкома Владимир Гуринович. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.


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