Лед, цветы и безграничная фантазия. В эти минуты в Минске 30 флористов со всей страны презентуют свои творческие композиции. Живые букеты в креативных каркасах, фактурные короны. Декоративные украшения разных форм дополняют ягоды, кусочки цитрусовых, лен. Главное условие участия в конкурсе - природные материалы.

Кроме того, мастера подготовили рождественские венки и елочные игрушки, которые также оценит жюри. Арт-объекты можно увидеть на выставке до 16 января в Республиканском центре экологии и краеведения.