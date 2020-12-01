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В Минске 47 велогаражей на автостоянках. Как выписать пропуск и подготовить двухколесного друга
Негде хранить велосипед? Воспользуйтесь велогаражами на стоянках. Для бронирования места нужно обратиться на Гурского, 38 в организацию "Гаражи, автостоянки и парковки".
Оформить договор может человек, достигший 18 лет, необходим документ, удостоверяющий личность (паспорт, права). Пропуск на один велосипед можно выписать на трех человек. Можно оформить на ребенка. Для этого нужны фотографии.
Договор хранения велосипедов оформляется на год. Также есть возможность оставить байк от суток до месяца. Для этого нужно прийти на стоянку с велогаражами и оплатить место.
Гаражи защитят велосипед от снега и дождей. Но температура внутри помещения такая же, как и на улице. Сейчас на градуснике минус 2. Это не идеальная температура для хранения велосипедов, но сохранить двухколесного в хорошем состоянии можно, если подготовитесь.
Главное, чтобы велосипед был в сухости. Перед зимой спустить колеса, очистить от грязи и стереть масло с цепи, если есть, надеть чехол.
Стоимость места на площадке - 5 рублей в месяц. Всего в столице 47 велогаражей на автостоянках. Устанавливают павильоны по востребованности. Так что если вам нужно парковочное место для велосипеда, а на стоянке возле вашего дома нет гаража, обращайтесь.
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