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В Минске 51-летний мужчина завлек домой девочку и надругался над ней
Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает БЕЛТА.
В милицию 26 июля сообщили о причастности 51-летнего мужчины к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. В дальнейшем эта информация подтвердилась, минчанина задержали. Установить личность фигуранта удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.
Следователям установили, что вечером 25 июля мужчина подошел к девочке, которая сидела на скамейке во дворе дома в Ленинском районе столицы. Он пригласил ее к себе домой под предлогом угостить сладостями. Девочка согласилась и проследовала к нему в квартиру, где минчанин совершил противоправные действия.
О случившемся девочка рассказала маме, которая незамедлительно обратилась в органы внутренних дел. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливается причастность мужчины к совершению иных аналогичных преступлений. Граждане, чьи дети или кто, возможно, сам пострадал от противоправных действий обвиняемоголибо обладаетинформацией об иных эпизодах его преступной деятельности, следователи просят обратиться по телефонам:8(017) 389-55-55, 8(044) 500-31-11.
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