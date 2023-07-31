В Минске 51-летний мужчина завлек домой девочку и надругался над ней

Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает БЕЛТА.

В милицию 26 июля сообщили о причастности 51-летнего мужчины к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. В дальнейшем эта информация подтвердилась, минчанина задержали. Установить личность фигуранта удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.

Следователям установили, что вечером 25 июля мужчина подошел к девочке, которая сидела на скамейке во дворе дома в Ленинском районе столицы. Он пригласил ее к себе домой под предлогом угостить сладостями. Девочка согласилась и проследовала к нему в квартиру, где минчанин совершил противоправные действия.

О случившемся девочка рассказала маме, которая незамедлительно обратилась в органы внутренних дел. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.