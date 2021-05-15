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В Минске 85 пар обменяются кольцами в День семьи

Международный день семьи для влюбленных пар - это еще и особый повод узаконить отношения. Сегодня под звуки марша Мендельсона молодожены по всему миру обменяются кольцами. Только в Минске это более 80 счастливых пар. Свадебный бум в ЗАГСах всегда приходится на красивые и праздничные даты. Среди них, например, День семьи, любви и верности, День города, День влюбленных.

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