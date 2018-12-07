В Минске 8 декабря около 0 градусов, мокрый снег с дождем и сильный ветер

Пасмурная и ветреная погода в столице и области в эти выходные. Завтра днем в Минске около 0 градусов, мокрый снег с дождем и сильный ветер. Порывы достигнут 15 метров в секунду. Ночью до минус 3, утром возможны гололедные явления. В воскресенье осадков будет меньше и ветер утихнет, но будет влажно и скользко.