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В Минске 8 декабря около 0 градусов, мокрый снег с дождем и сильный ветер

Пасмурная и ветреная погода в столице и области в эти выходные. Завтра днем в Минске около 0 градусов, мокрый снег с дождем и сильный ветер. Порывы достигнут 15 метров в секунду. Ночью до минус 3, утром возможны гололедные явления. В воскресенье осадков будет меньше и ветер утихнет, но будет влажно и скользко.

И вот предварительный прогноз погоды - в понедельник также будет дождливо, ночью небольшой минус, мокрый снег с дождем и гололед.

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