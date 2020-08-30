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В Минске агрессивная толпа повредила служебный автомобиль милиции
Сегодня в Минске агрессивная толпа повредила служебный автомобиль милиции. Информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба МВД. По сообщению ведомства, около 14:40 возле площади Независимости участники несанкционированного митинга набросились на спецтранспорт и находившихся в нем сотрудников, которые обеспечивали охрану общественного порядка во время незаконных массовых мероприятий.
С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы. Среди них - тренер по футболу и участник фанатского движения известного футбольного клуба. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще один ранее судим и также неоднократно привлекался к административной ответственности. Все они - жители Минска. Один из задержанных был в состоянии алкогольного опьянения.
- Расскажите, пожалуйста, за что вы задержаны?
- Пить надо меньше. Шел пьяный по городу и задержали...
- А машину зачем вы били?
- Вы знаете, я не знаю. Я не помню. Может, виноват был, я не знаю. Реально, что-то я перепил алкоголя. Ребята, извините.
Проводится проверка, устанавливаются иные причастные. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.
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