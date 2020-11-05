В Минске активизировали мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции

Городское жилищное хозяйство совместно с санитарной службой разработали регламент обработки подъездов жилых домов. Согласно ему, дезинфекция проводится не реже одного раза в неделю.Меры по борьбе с распространением COVID принимаются и в магазинах. На входах установлены дезинфекторы, персонал работает в масках и перчатках. Обработку проходит и общественный транспорт.



