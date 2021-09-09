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В Минске активно консервируют мусоропроводы в многоквартирных жилых домах
Правильная утилизация и важный шаг к раздельному сбору мусора. В столице активно консервируют мусоропроводы в многоквартирных жилых домах. В этом году их закрыто уже более 150. Основная задача - снизить объемы утилизации вторичных материальных ресурсов. Переход на альтернативные способы может стать не только более экологичным, но и экономически выгодным.
Вместо мусоропроводов жильцы многоэтажных домов столицы сортируют мусор по специальным контейнерам. Сегодня в жилфонде Минска для раздельного сбора отходов установлено более 22 тысяч площадок.
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