В Минске активно консервируют мусоропроводы в многоквартирных жилых домах

Правильная утилизация и важный шаг к раздельному сбору мусора. В столице активно консервируют мусоропроводы в многоквартирных жилых домах. В этом году их закрыто уже более 150. Основная задача - снизить объемы утилизации вторичных материальных ресурсов. Переход на альтернативные способы может стать не только более экологичным, но и экономически выгодным.