Катание на лыжах, сноубордах и тюбингах. В Минске активно отметили Всемирный день снега. В одном из горнолыжных курортов на празднование пришло около 5 тысяч человек. Мероприятие проходило весь день и было разделено на две части - развлекательную и спортивную. В соревнованиях по горнолыжному спорту приняли участие более 100 человек.

