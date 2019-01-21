ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске активно отметили Всемирный день снега

Катание на лыжах, сноубордах и тюбингах. В Минске активно отметили Всемирный день снега. В одном из горнолыжных курортов на празднование пришло около 5 тысяч человек. Мероприятие проходило весь день и было разделено на две части - развлекательную и спортивную. В соревнованиях по горнолыжному спорту приняли участие более 100 человек.

В этом году Всемирный день снега отмечают в 50 странах мира. Кстати, праздник существует с 2012 года, а Беларусь к нему присоединилась в 2013-м.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все