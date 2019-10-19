Нетипичные для сентября низкие температуры приблизили сезон листопада. В Минске активными темпами идет уборка опавшей листвы. Помогает в этом Зеленстрою спецтехника: мини-комбайны и мобильные воздуходувы. Они не только собирают листву с большей площади, измельчают природный мусор для более удобной транспортировки, но и одновременно формируют газон. Такие многофункциональные машины заменяют 9 рабочих рук.



Вместе с уборкой листвы ведется подготовка зеленых объектов к зимнему периоду, сезонная высадка деревьев и кустарников. Свыше 8 тысяч многолетних растений уже стали частью природного ландшафта столицы.



