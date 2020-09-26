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В Минске авто насмерть сбило мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Появление на проезжей части чревато гибелью. ДТП этим утром произошло на Партизанском проспекте. Водитель автомобиля "Ниссан" двигался в третьей полосе и совершил наезд на пешехода-мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается. ГАИ напоминает: пересекая проезжую часть вне положенного места, вы подвергаете опасности свою жизнь. Поступайте обдуманно.

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