В Минске авто насмерть сбило мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Появление на проезжей части чревато гибелью. ДТП этим утром произошло на Партизанском проспекте. Водитель автомобиля "Ниссан" двигался в третьей полосе и совершил наезд на пешехода-мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается. ГАИ напоминает: пересекая проезжую часть вне положенного места, вы подвергаете опасности свою жизнь. Поступайте обдуманно.