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В Минске бабушка и дедушка украли велосипеды и подарили внукам
Две похожие кражи произошли в белорусской столице. Сначала мужчина, а затем не связанная с ним женщина украли велосипеды, которые затем подарили внукам. Об этом сообщаетsb.byсо ссылкой на Telegram-канал "Милиция Минска".
Сыщики Первомайского РУВД г. Минска по подозрению в краже велосипеда задержали 41-летнего неработающего жителя столицы. Установлено, что фигурант, увидев возле подъезда непристегнутый велосипед, похитил его. Позже за аналогичное преступление была задержана 53-летняя минчанка. Она похитила велосипед с первого этажа жилого дома.
"Примечательно, что в обоих случаях украденный транспорт фигуранты подарили внукам",- отметили правоохранители.
Сообщается, что велосипеды в технически исправном состоянии были возвращены законным владельцам.
Фото из открытых интернет-источников
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