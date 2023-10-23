В Минске бабушка и дедушка украли велосипеды и подарили внукам

Две похожие кражи произошли в белорусской столице. Сначала мужчина, а затем не связанная с ним женщина украли велосипеды, которые затем подарили внукам. Об этом сообщаетsb.byсо ссылкой на Telegram-канал "Милиция Минска".

Сыщики Первомайского РУВД г. Минска по подозрению в краже велосипеда задержали 41-летнего неработающего жителя столицы. Установлено, что фигурант, увидев возле подъезда непристегнутый велосипед, похитил его. Позже за аналогичное преступление была задержана 53-летняя минчанка. Она похитила велосипед с первого этажа жилого дома.

"Примечательно, что в обоих случаях украденный транспорт фигуранты подарили внукам",- отметили правоохранители.

Сообщается, что велосипеды в технически исправном состоянии были возвращены законным владельцам.