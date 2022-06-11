В Минске бесплатно выступят Газманов, Буйнов и Ваенга

Большой праздничный концерт, посвященный Дню России, состоится сегодня на площади у Дворца спорта. Сейчас идут последние приготовления по монтажу сцены, куда вечером выйдут звезды российской эстрады Олег Газманов, Александр Буйнов, Елена Ваенга. Концертная программа начнется в 17 часов и продлится до 11 вечера.



В ней примут участие ансамбль морской пехоты "Черные береты" из Калининграда, ВИА "Пульс города" из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов Алиса Федоренко из Москвы, а также Юрий Розум, Сергей Рогожин и творческие коллективы из Брянска, Смоленска и Пскова.



Алексей Москалев, советник посольства России в Беларуси:

День России - 12-го, а сегодня, 11-го, состоится в Минске концерт, посвященный нашему государственному празднику. Начнется он в 17 часов, будут выступать различные коллективы. Топовые будут Елена Ваенга, Александр Буйнов и другие коллективы. Вход свободный, мы ждем всех минчан и гостей столицы. Проведут хорошо время.



На празднике у Дворца спорта также будут работать точки общепита.