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В Минске брошенный парень молотком разбил машину своей бывшей дамы сердца и ее нового ухажера

Безрассудные поступки из-за ревности не только участь обиженных женщин. В Минске брошенный парень молотком разбил машину своей бывшей дамы сердца и ее нового ухажера. Судя по всему, вспышка гнева у молодого человека случилась после того, как ночью на стоянке возле дома экс-возлюбленной он увидел автомобиль ее нового ухажера.

Разбитая лобовуха, в отличие от разбитого сердца, влечет куда более серьезные последствия. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело за умышленные повреждение чужого имущества.

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