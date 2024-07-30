Безрассудные поступки из-за ревности не только участь обиженных женщин. В Минске брошенный парень молотком разбил машину своей бывшей дамы сердца и ее нового ухажера. Судя по всему, вспышка гнева у молодого человека случилась после того, как ночью на стоянке возле дома экс-возлюбленной он увидел автомобиль ее нового ухажера.