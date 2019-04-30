В Минске будут строить больше жилья для многодетных семей

В этом году возводят сразу 15 жилых домов с государственной поддержкой. На это выделено около 107 миллионов белорусских рублей. Таким образом новоселье отметят почти 2 тысячи многодетных семей, при этом на очереди в столице сейчас более 5,5 тысячи таких семей. Городские власти рассматривают и предоставление земельных участков в черте города.



Задача городских властей сейчас - создать такие условия, чтобы многодетные семьи Минска ожидали строительства жилья не более года.