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В Минске будут строить больше жилья для многодетных семей
В этом году возводят сразу 15 жилых домов с государственной поддержкой. На это выделено около 107 миллионов белорусских рублей. Таким образом новоселье отметят почти 2 тысячи многодетных семей, при этом на очереди в столице сейчас более 5,5 тысячи таких семей. Городские власти рассматривают и предоставление земельных участков в черте города.
Задача городских властей сейчас - создать такие условия, чтобы многодетные семьи Минска ожидали строительства жилья не более года.
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