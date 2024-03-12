В Минске чествовали активных и успешных минчанок - лауреатов и победителей городского этапа конкурса "Женщина года"

Образец самоотверженного служения людям и нежные носители семейных ценностей. Сегодня в столице чествовали активных и успешных минчанок - лауреатов и победителей городского этапа конкурса "Женщина года". Церемония объединила почти полсотни представительниц прекрасной половины в 6 номинациях: "Успешный руководитель", "Духовность и культура", "Материнская слава", "Сердце отдают людям". Героини - представительницы разных профессий (от сферы образования до экономики), которые успешно совмещают рабочие обязанности, воспитывают детей и заботятся о сохранении белорусского наследия. В честь женщин года - букеты из музыкальных поздравлений и теплых слов.