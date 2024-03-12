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В Минске чествовали активных и успешных минчанок - лауреатов и победителей городского этапа конкурса "Женщина года"
Образец самоотверженного служения людям и нежные носители семейных ценностей. Сегодня в столице чествовали активных и успешных минчанок - лауреатов и победителей городского этапа конкурса "Женщина года". Церемония объединила почти полсотни представительниц прекрасной половины в 6 номинациях: "Успешный руководитель", "Духовность и культура", "Материнская слава", "Сердце отдают людям". Героини - представительницы разных профессий (от сферы образования до экономики), которые успешно совмещают рабочие обязанности, воспитывают детей и заботятся о сохранении белорусского наследия. В честь женщин года - букеты из музыкальных поздравлений и теплых слов.
6 минчанок, что стали победителями городского этапа, 14 марта представят столицу на республиканском финале популярного конкурса "Женщина года - 2023".
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