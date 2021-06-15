В Минске чествовали лучших медиков накануне профессионального праздника

Благодарность за самоотверженный труд и заботу о здоровье пациентов. В столице чествовали лучших медиков накануне профессионального праздника. Заслуженные награды и благодарности получили более 120 специалистов учреждений здравоохранения Минска, а также республиканских научно-практических центров за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению. Лучшие в своей сфере получили почетные грамоты и нагрудные знаки.