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В Минске чествовали лучших молодых следователей
Лучших молодых следователей столицы чествовали в Минске. В нынешнем году это 9 сотрудников, которые достигли наиболее значимых результатов в профессиональной деятельности. Кроме того, были отмечены лучшие внештатные сотрудники. Все они проявили себя с положительной стороны и в будущем будут рассматриваться как кандидаты на службу.
Сегодня в районных подразделениях столицы проходят службу 68 молодых следователей. Уверен, что омоложение личного состава - это безусловный плюс. Эти сотрудники по жизни и по службе идут в ногу со временем, успешно осваивают современные технологии в борьбе с преступностью, противодействуют новым вызовам и угрозам
Отдельные слова признательности на торжественном приеме прозвучали и в адрес родителей следователей.За добросовестное воспитание детей им вручили цветы и благодарственные письма.
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