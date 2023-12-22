В Минске чествовали лучших молодых следователей

Сегодня в районных подразделениях столицы проходят службу 68 молодых следователей. Уверен, что омоложение личного состава - это безусловный плюс. Эти сотрудники по жизни и по службе идут в ногу со временем, успешно осваивают современные технологии в борьбе с преступностью, противодействуют новым вызовам и угрозам

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску