В Минске чествовали медицинских сестер милосердия

Представительниц одной из гуманных профессий - медицинских сестер милосердия - чествовали накануне. Министерства здравоохранения, а также труда и соцзащиты вручили десятки дипломов, благодарностей и других наград сотрудницам Белорусского общества Красного Креста. Подробности у Натальи Бордиловской.



Санитарная сумка с полей Первой мировой. Устав сестер милосердия начала прошлого века. И ретрофото в классических белоснежных нарядах первых сотрудниц Красного Креста. Чествование наших современниц, которые посвятили себя самоотверженности, началось с выставки. В витринах - экспонаты из Музея истории медицины Беларуси. На стенах живопись Волкова, Уроднича, Малишевского. В центре полотен из фондов Национального художественного музея люди в белых халатах. Экспозиция под названием "Миссия милосердия" раскрывает историю сестринского служения на наших землях.



На наших территориях институт сестер милосердия сложился еще до Первой мировой войны. Во второй половине XIX века в Могилевской, Минской, Гродненской и Витебской губерниях работали общины "белых ангелов" - так своих спасительниц называли солдаты, офицеры, тяжелобольные и одинокие старики. Благотворительные женские организации - символ гуманизма и человеколюбия -состояли из представительниц в том числе дворянства. Так, в летописи белорусского сестричества Роза Святополк-Четвертинская, Доротея Радзивилл и графиня Александра Шувалова.



Впрочем, миссия "сестра милосердия" никогда не ограничивалась ни возрастом, ни происхождением, ни социальным статусом. Служить людям приходили и приходят по зову души. Среди наших современниц-землячек, труд которых почтили на самом высоком международном уровне, - медсестра милосердия Нина Близнюк. Красному Кресту служит 52 года. Одной из первых удостоена медали имени Флоренс Найтингейл - награды за исключительные моральные и профессиональные качества, гуманизм и милосердие. И сегодня делает комфортнее жизнь тяжелобольных людей.



Сегодня международную награду вручали Галине Кулагиной - главной медсестре Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения. Первой же белоруской, отмеченной медалью имени Флоренс Найтингел, была легендарная Зинаида Туснолобова-Марченко, героическая медсестра Великой Отечественной. Продолжательницы милосердных традиций - сегодняшние лучшие представительницы профессии из всех регионов Беларуси собрались теперь в Минске.



В рамках мероприятия презентовали книгу о деятельности отечественных сестричеств милосердия. Торжество приурочили к 55-летию медико-социальной службы Белорусского Красного Креста и к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.