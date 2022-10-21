3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске чествовали молодых специалистов-медиков
Концерт-чествование молодых специалистов-медиков прошел в Минске. Многим из них вручили письма благодарности. Поздравления принимали и наставники. Заслуги лучших отметили наградами Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В этом году в систему здравоохранения пришло более 300 молодых специалистов-медиков.
Судьба медицинского работника зависит и от того, кто ему встречается на профессиональном пути. Это те люди, которые своим трудом, своим примером наставляют, помогают нашим молодым специалистам определиться и остаться в нашей отрасли.
Встретить то молодое поколение врачей, которое пришло в наши коллективы для того, чтобы психологическая атмосфера в коллективах была достойной, чтобы они чувствовали плечо тех опытных наставников, которые работают в этих коллективах. Соответственно, быть уверенными в принятии решений лечения пациентов в ежедневной своей практической деятельности.
Молодые специалисты, которые приходят впервые в коллектив, встречаются с новой работой, с новыми людьми, могли почувствовать себя как дома, прикоснуться частичкой своей души к той профессии, к тем делам, которые предстоит совместно осуществить и сделать. Наша профессия медицинских работников - это профессия души!
Определиться и остаться на первом рабочем месте молодым специалистам помогают старшие товарищи и, конечно, немаловажный фактор - зарплата и условия работы. И они вполне устраивают выпускников.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов