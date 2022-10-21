В Минске чествовали молодых специалистов-медиков

Встретить то молодое поколение врачей, которое пришло в наши коллективы для того, чтобы психологическая атмосфера в коллективах была достойной, чтобы они чувствовали плечо тех опытных наставников, которые работают в этих коллективах. Соответственно, быть уверенными в принятии решений лечения пациентов в ежедневной своей практической деятельности.

Вячеслав Шило, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения

