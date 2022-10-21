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В Минске чествовали молодых специалистов-медиков

Концерт-чествование молодых специалистов-медиков прошел в Минске. Многим из них вручили письма благодарности. Поздравления принимали и наставники. Заслуги лучших отметили наградами Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В этом году в систему здравоохранения пришло более 300 молодых специалистов-медиков.

Судьба медицинского работника зависит и от того, кто ему встречается на профессиональном пути. Это те люди, которые своим трудом, своим примером наставляют, помогают нашим молодым специалистам определиться и остаться в нашей отрасли.
Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси
Встретить то молодое поколение врачей, которое пришло в наши коллективы для того, чтобы психологическая атмосфера в коллективах была достойной, чтобы они чувствовали плечо тех опытных наставников, которые работают в этих коллективах. Соответственно, быть уверенными в принятии решений лечения пациентов в ежедневной своей практической деятельности.
Вячеслав Шило, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения
Молодые специалисты, которые приходят впервые в коллектив, встречаются с новой работой, с новыми людьми, могли почувствовать себя как дома, прикоснуться частичкой своей души к той профессии, к тем делам, которые предстоит совместно осуществить и сделать. Наша профессия медицинских работников - это профессия души!
Юлия Филиппович, молодой специалист-медсестра Республиканской клинической стоматологической поликлиники

Определиться и остаться на первом рабочем месте молодым специалистам помогают старшие товарищи и, конечно, немаловажный фактор - зарплата и условия работы. И они вполне устраивают выпускников.

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