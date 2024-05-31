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В Минске чествовали новых лауреатов спецфонда Президента по социальной поддержке талантливой молодежи

Сегодня в Минске чествовали новых лауреатов спецфонда Президента по социальной поддержке талантливой молодежи. В зале Национального детского технопарка собралась интеллектуальная и творческая элита нашей страны - более полусотни одаренных молодых людей. Все они - учащиеся и студенты минских учреждений среднего и высшего образования. Это победители республиканских олимпиад по учебным предметам, турниров юных математиков и физиков, авторы исследовательских работ по научно-техническому творчеству, а также финалисты молодежного проекта "100 идей для Беларуси".

Традиция отмечать достижения и таланты молодых людей на самом высоком уровне в Беларуси появилась 28 лет назад. За это время лауреатами и стипендиатами стали тысячи одаренных молодых людей. Исключительные заслуги и победы в республиканских и международных соревнованиях разного профиля - портфолио школьников и студентов, получивших поддержку и почетный статус лауреата спецфонда Президента.

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