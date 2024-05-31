Сегодня в Минске чествовали новых лауреатов спецфонда Президента по социальной поддержке талантливой молодежи. В зале Национального детского технопарка собралась интеллектуальная и творческая элита нашей страны - более полусотни одаренных молодых людей. Все они - учащиеся и студенты минских учреждений среднего и высшего образования. Это победители республиканских олимпиад по учебным предметам, турниров юных математиков и физиков, авторы исследовательских работ по научно-техническому творчеству, а также финалисты молодежного проекта "100 идей для Беларуси".