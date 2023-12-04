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В Минске чествовали победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе Сердце"

В преддверии Международного дня добровольцев сегодня в Минске чествовали победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе Сердце". Это 120 человек из всех регионов Беларуси. Конкурс проходил в три тура: районный, областной и республиканский. К финалу школьники, студенты и работающая молодежь презентовали свои разработки и проекты, а также подтверждали звание лучшего волонтерского отряда. Помимо основных номинаций заслуженные благодарности вручили лучшим волонтерам II Игр стран СНГ. Отдельные награды получили студенты ведущих вузов нашей страны, которые помогают благотворительному фонду Алексея Талая при встрече детей из Донбасса.

Эмоции останутся с этими студентами, с этими ребятами на всю жизнь. Они будут знать, что поучаствовали в судьбе этих бедных ребят, которые приехали с войны. И мы, белорусы, смогли обогреть их за эти две недели, вложить в сердца понимание, что все наладится.
Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец
Весь год мы занимаемся добрыми делами в Могилевской области. Это наши инновационные инклюзивные мастерские "Чудо, доступное каждому", где мы вместе с детками с особенностями создаем маленькие интересные мультфильмы. Это и наши большие проекты: "Братья наши меньшие", "В школу с "Добрым Сердцем", "Чудеса на Рождество", "Дапамога".
Екатерина Левковец, победитель в специальной номинации "Сердце на ладони"
Сегодня наше движение работает по пяти основным направлениям. Это социальное волонтерство - мы помогаем социально уязвимым категориям молодежи; это событийное спортивное волонтерство - мы помогаем не только на спортивных соревнованиях, но и на культурных форумах и площадках; это трудовое экологическое волонтерство. Наш бренд этого направления - "Восстановление святынь Беларуси".
Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ

Волонтерское движение БРСМ "Доброе Сердце" объединяет по всей стране почти 34 тыс. юношей и девушек в более чем 2 тыс. волонтерских отрядов.

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