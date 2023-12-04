В Минске чествовали победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе Сердце"

Эмоции останутся с этими студентами, с этими ребятами на всю жизнь. Они будут знать, что поучаствовали в судьбе этих бедных ребят, которые приехали с войны. И мы, белорусы, смогли обогреть их за эти две недели, вложить в сердца понимание, что все наладится.

Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец