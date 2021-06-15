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В Минске дан старт чествованиям медиков всей страны накануне их профессионального праздника
Благодарность за самоотверженный труд и заботу о здоровье пациентов. В столице дан старт чествованиям медиков всей страны накануне их профессионального праздника.
В зале приемов Дворца Республики заслуженные награды и благодарности получили более 120 специалистов учреждений здравоохранения Минска, а также республиканских научно-практических центров за значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению. Лучшим в своей сфере почетные грамоты от Администрации Президента, обеих палат парламента и правительства вручила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Также десятки наград вручены от Министерства здравоохранения - нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности. Сегодня же чествовали победителей городского этапа конкурса "Врач года" в различных номинациях. Всего отмечено шесть специалистов столицы.
В Бресте также сегодня чествовали тех, кто спасает жизни
В списке лучших более 50 сотрудников крупных учреждений здравоохранения и небольших амбулаторий области. В торжественной обстановке им вручили награды от Администрации Президента, Министерства здравоохранения и Национального собрания. За каждым дипломом и знаком отличия большой и самоотверженный труд. Брестский регион занимает одну из ведущих позиций в системе здравоохранения страны. Здесь проводят высокотехнологичные операции и организовывают пилотные для Беларуси проекты в области медицины.
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