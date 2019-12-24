В Минске дорожает проезд

Проезд в Минске дорожает. Решение Мингорисполкома от 19 декабря прошло согласование Минюста и зарегистрировано на Национальном правовом интернет-портале. Таким образом, с четверга стоимость билетов вырастет на 5 копеек, как и в регионах. Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте обойдется в 65 копеек, жетон в метро - 70. Вырастет также тариф на проезд в пригородном транспорте.



