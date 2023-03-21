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В Минске две девочки по пояс увязли в мягком грунте
Днем 21 марта очевидец вызвал спасателей к пресечению улицСмолича и Янки Лучины в Минске. Здесь две девочки по пояс увязли в мягком грунте и не могли самостоятельно выбраться, передает агентство "Минск-Новости", ссылаясь наМЧС.
Местность, где все случилось, находится в стороне от пешеходных связей. Пока работники МЧС спешили на место происшествия, детей "на плаву" удерживала семейная пара, заметившая, что малолетние попали в беду. Спасатели и другие взрослые вытащили застрявших школьниц, после чего их осмотрели медики. Обеих с гипотермией отвезли в медучреждение.
Фото: МЧС
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