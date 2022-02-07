В Минске экологично утилизируют снег

Неделя в Беларуси началась со снегопада. По прогнозам синоптиков, в столице мокрый снег будет идти до вечера. Сугробы с улиц городаубирают в режиме нон-стоп. В Минске каждый день на очистку дорог выезжают сотни единиц спецтехники. Переработкой же зимних осадков круглосуточно занимается снегоплавильный пункт. Ежедневно на мини-завод приезжают около 80 грузовиков из Партизанского, Ленинского и Заводского районов столицы. С начала сезона растопили уже более семи тысяч кубометров ледяной массы.



Снегоплавильный пункт в столице работает седьмую зиму подряд. До этого весь снег свозили исключительно на полигоны, что негативно влияет на окружающую среду. Утилизация снега при помощи сточных вод считается более экологичной.