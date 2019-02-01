В Минске эвакуируются машины, мешающие коммунальным службам в уборке улично-дорожной сети

Ситуация на дорогах довольно сложная. Перепады температур и осадки в виде мокрого снега привели к гололедице. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Чтобы не мешать снегоуборочным машинам и другой коммунальной технике, ГАИ рекомендует водителям выбирать только разрешенные для парковки места. В обратном случае авто будут отправлять на штрафстоянку.