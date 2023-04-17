В Минске готовятся к проведению "ТИБО-2023" - свои экспозиции представят более 260 участников

Цифровизация всех сфер экономики нам уже дает возможность использовать цифровые решения для устранения препятствий и обеспечения бесшовного, беспрепятственного функционирования внутреннего рынка. К сожалению, рассинхронизация и готовность стран с одной стороны показывает, что цифровые решения по своей натуре могут стать цифровыми барьерами. В этом контексте очень важно, чтобы мы синхронно двигались вперед.

Варос Симонян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК