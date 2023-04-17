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В Минске готовятся к проведению "ТИБО-2023" - свои экспозиции представят более 260 участников
Минск готовится к проведению самого технологичного события страны. Завтра откроется Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2023". Свои экспозиции представят более 260 участников. Традиционно запланирована и деловая программа. Это более 30 мероприятий. Все они посвящены цифровой трансформации основных секторов экономики и госуправления. К примеру, о технологических трендах будут говорить на Евразийском цифровом форуме. В частности, речь пойдет о формировании единого евразийского цифрового рыночного пространства.
Цифровизация всех сфер экономики нам уже дает возможность использовать цифровые решения для устранения препятствий и обеспечения бесшовного, беспрепятственного функционирования внутреннего рынка. К сожалению, рассинхронизация и готовность стран с одной стороны показывает, что цифровые решения по своей натуре могут стать цифровыми барьерами. В этом контексте очень важно, чтобы мы синхронно двигались вперед.
Отечественные разработчики представят технологии "умных городов" и цифровые решения в разных отраслях экономики. В рамках форума также подведут итоги конкурса стартапов и вручат интернет-премию.
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