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В Минске и Бобруйске проходит ярмарка обуви: мужские размеры до 49, бонусом и приятные цены

В Минске продолжает свою работу специализированная выставка-ярмарка удобной обуви. Для покупателей более тысячи анатомических моделей на все сезоны, женские до 43 размера, мужские - до 49. Бонусом и приятные цены. Порадуют производители также качеством и дизайном, а подобрать подходящую пару помогут опытные консультанты.

Очень удобная обувь, особенно для женщин пожилого возраста. Хорошая полнота, каблук удобный. Я очень довольна, что купила эти туфли.
Покупатели


Я очень благодарна, всю зиму искала себе обувь, потому что у меня проблемы есть с ножками. Поэтому большое вам спасибо за организацию такого мероприятия.
Покупатели


Ждут покупателей в ДК тракторного завода по улице Долгобродской, 24 и в Бобруйске во Дворце искусств по адресу Ульяновская, 35. Выставка будет работать по 8 апреля включительно.

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