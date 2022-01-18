Окунуться в прорубь в Минске и Минской области можно на семи станциях

В Минске и Минском районе окунуться в прорубь можнона семи станциях в специально оборудованных местах. Работу они начнут сегодня в 18:00. МЧС советует избегать стихийных мест купания и делать это в организованных купелях. Кроме того, к обряду необходимо готовиться минимум за 2 месяца. При этом стоит здраво оценивать свое состояние, исключать купание в нетрезвом виде.



Медики советуют не окунаться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы. Даже если здоровье позволяет совершить обряд, после холодной воды обязательно нужно согреть организм теплой одеждой и горячим чаем.