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Окунуться в прорубь в Минске и Минской области можно на семи станциях
В Минске и Минском районе окунуться в прорубь можнона семи станциях в специально оборудованных местах. Работу они начнут сегодня в 18:00. МЧС советует избегать стихийных мест купания и делать это в организованных купелях. Кроме того, к обряду необходимо готовиться минимум за 2 месяца. При этом стоит здраво оценивать свое состояние, исключать купание в нетрезвом виде.
Медики советуют не окунаться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы. Даже если здоровье позволяет совершить обряд, после холодной воды обязательно нужно согреть организм теплой одеждой и горячим чаем.
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