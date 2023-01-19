В Минске и на территории Минского района оборудовано 6 мест для крещенских купаний

Первые крещенские окунания уже прошли накануне вечером. Так, праздничный обряд совершили на берегу столичного водохранилища Дрозды. Здесь заранее подготовили комфортную локацию. Удобные спуски в воду, красочные фотозоны с ледяными скульптурами - все, чтобы зарядиться здоровьем и позитивом на целый год.

Для тех, кто решил пройти обряд, растопили баню, организовали шатры для переодевания с подогревом. После погружения в холодную воду предлагали горячий чай. Окунания продолжатся и сегодня.

В Минске и на территории Минского района оборудовано 6 мест для купания. В городе - у спасательных станций "Комсомольское озеро", "Цнянская" и "Дрозды".