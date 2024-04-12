В Минске и области ожидаются дождливые выходные

Выходные в белорусской столице и Минской области ожидаются дождливыми. В субботу, 13 апреля, кратковременные осадки пройдут в большинстве районов, местами возможны грозы. Ночью столбики термометров покажут от плюс 5 до 10 градусов. Дневные температуры - от 12 тепла по северу до 17 с плюсом по югу.