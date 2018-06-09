В Минске и областях продолжат работу прямые телефонные линии

Сегодня на телефонной связи с населением будут министр информации Александр Карлюкевич, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, а также председатель Комитета по стандартизации Виктор Назаренко и председатель Пограничного комитета Анатолий Лаппо.