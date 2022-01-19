В Минске и окрестностях на Крещение организовано 7 специально оборудованных купелей

Особенность и традиция сегодняшнего дня - крещенские купания. В Минске и окрестностях в этом году организовано 7 специально оборудованных точек. Они расположены на станциях ОСВОД с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций медиков. Всего по стране оборудованы сотни таких купелей. А в Полоцком районе любителей холодных аквапроцедур из Беларуси и России объединил фестиваль по закаливанию. Обо всем подробноИлья Цветков.

Ледяные эмоции

Вот так выглядят первые эмоции от морозного погружения в купель. Отметить традиционным окунанием Крещение на берегу столичных водохранилищ собираются сотни минчан. Многие проходят обряд впервые.

Локации для окунания подготовлены в разных районах столицы. Всего 7 точек. Три самые популярные из них - на Цнянском водохранилище, Дроздах и на Комсомольском озере.

ОСВОД и медики несут усиленное дежурство

Специально оборудованные места на спасательных станциях. ОСВОД совместно с медиками несет усиленное дежурство, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Спасатели всех подбадривают и помогают безопасно спуститься в прорубь и выйти из воды.

Обустроены сами майны. Глубина по нормам - полтора метра. Также обязательно присутствуют опоры, ограждения и бортики специальные. Поэтому все делаем с комфортом для людей. Люди очень довольны, благодарят, даже вот с детьми иногда приходят, чтобы приучать их к обычаю. У нас все условия для них есть. Георгий Жебровский, начальник спасательной станции "Цнянская"

Уютная атмосфера для комфортного окунания

Ледяные скульптуры создают на локациях особую атмосферу. Приятный бонус и комфортная инфраструктура. Для всех желающих укрепить дух и здоровье - удобные спуски в воду, палатки с обогревом для переодевания, фудкорты и бани.

Окунание - это не только очищение духа, но и проверка тела, процесс закаливания. Поэтому для того, чтобы погружение в холодную воду принесло пользу для организма, к нему нужно хорошо подготовиться.

Подготовка к ледяному погружению

Перед окунанием в купель необходимо заранее начать закаливающие процедуры, принимать контрастный душ. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы медики вообще не советуют окунаться в ледяную воду. А тем, кому здоровье позволяет совершить обряд, после погружения советуют согреться горячим чаем.

Фестиваль закаливания

А в Полоцком районе любителей холодных аквапроцедур из Беларуси и России объединил фестиваль по закаливанию. Соревнования в ледяной воде для участников - как обыкновенные тренировки в бассейне. Кроме традиционных крещенских купаний, в программе спортивные заплывы и мастер-классы. Возрастные группы до 60 плюс. Мастерство демонстрировали и представители клуба любителей закаливания России - "Янтарные моржи" из Калининграда.

Наталья Алещенко, рекордсменка мира по плаванию в ледяной воде, участница фестиваля (Калининград, Россия): Самое главное - войти в воду. А так как плаваю я с детства, мне не составляло труда проплыть в холодной воде. Но для этого нужно опуститься в холодную воду, а это самое сложное. Присоединяйтесь, плавайте, закаляйтесь и радуйтесь жизни!

Вольным стилем проплыву, если сгребут снег, посижу там минут 10-15. Народ надо радовать, если есть такие возможности. 18 января 2019 года в Витебске я просидел в сугробе 50 минут и 5 секунд. Спешил на тренировку, можно было бы и больше. Станислав Шумяков, тренер, участник фестиваля (Витебск)