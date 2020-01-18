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В Минске и окрестностях окунуться под присмотром врачей и спасателей можно на 8 станциях
В пределах кольцевой - это Комсомольское озеро и еще 2 локации.
На одной из них сегодня работает мой коллега Александр Камович (прямое включение).Наша съемочная группа работает на Цнянском водохранилище. И окунуться здесь можно не только под присмотром спасателей, но и вместе с ними. У сотрудников МЧС уже давно стало традицией проходить обряд крещения в канун своего профессионального праздника.Как полагается, перед тем как войти в воду, место обряда должно быть освящено. Несмотря на то, что как таковых прорубей в этом году нет, здесь есть специальный спуск к воде. Отметим, что традиционных крещенских морозов сегодня не прогнозировали, однако ветреная погода внесла коррективы и стала проверкой на прочность. Впрочем, бойцам МЧС к таким трудностям не привыкать. Цнянское водохранилище стало одним из центральных мест для крещенских окунаний в столице.
Сюда приходят и с детьми. Здесь также работают зоны обогрева. Стоит отметить, что для многих религиозный обряд уже давно стал не только актом очищения духа, но и проверкой тела.
МЧС призывает избегать стихийных мест купания
Надо сказать, что в МЧС призывают избегать стихийных мест купания и делать это в организованных купелях. Кроме того, специалисты советуют готовиться к обряду. При этом стоит здраво оценивать свое состояние, исключать купание в нетрезвом виде.
Несмотря на погоду, ожидается, что в этом году в крещенских купаниях в Беларуси примут участие более 100 тысяч человек. Специальные места организованы в десятках точек по всей стране, а пройти обряд будет возможно и весь завтрашний день.
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