В Минске и окрестностях окунуться под присмотром врачей и спасателей можно на 8 станциях

В пределах кольцевой - это Комсомольское озеро и еще 2 локации.



На одной из них сегодня работает мой коллега Александр Камович (прямое включение).Наша съемочная группа работает на Цнянском водохранилище. И окунуться здесь можно не только под присмотром спасателей, но и вместе с ними. У сотрудников МЧС уже давно стало традицией проходить обряд крещения в канун своего профессионального праздника.Как полагается, перед тем как войти в воду, место обряда должно быть освящено. Несмотря на то, что как таковых прорубей в этом году нет, здесь есть специальный спуск к воде. Отметим, что традиционных крещенских морозов сегодня не прогнозировали, однако ветреная погода внесла коррективы и стала проверкой на прочность. Впрочем, бойцам МЧС к таким трудностям не привыкать. Цнянское водохранилище стало одним из центральных мест для крещенских окунаний в столице.







Сюда приходят и с детьми. Здесь также работают зоны обогрева. Стоит отметить, что для многих религиозный обряд уже давно стал не только актом очищения духа, но и проверкой тела.

