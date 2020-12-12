В Минске и регионах готовы лыжные трассы и катки

Спортивная городская инфраструктура Минска и регионов с каждым годом становится все более универсальной, и незаметно с наступлением зимнего сезона белорусы велосипеды и ролики на время оставляют в стороне и становятся на лыжи либо предпочитают коньки. На этой неделе завершилась подготовка катков и лыжных трасс для тех, кто предпочитает более равнинное времяпрепровождение, чем экстремальное, как в Силичах и Логойске. Снежные пушки и специальная техника работали на полную мощь, чтобы подготовить огромное количество специальных мест. И что важно - трассы и катки доступны и бесплатны, поэтому самое время разнообразить свой досуг. Андрей Козлов разбирался в спортивной инфраструктуре в канун зимнего сезона в столице и в областях.





Одна из центральных транспортных артерий Минска - проспект Победителей - в летнюю пору выглядит так. Велодорожка и прилегающие участки заполнены поклонниками ЗОЖ-культуры. Но с завершением летнего сезона Минск лишь трансформируется.



И вот как раз яркий пример в истории развития городской инфраструктуры. Позади меня был автобус под номером один - минчане прекрасно знают этот маршрут. И пройти буквально несколько метров с остановочного пункта - и мы попадаем прямо на время подготовки лыжероллерной трассы.

Лыжероллерная трасса в Веснянке - уникальный пример городской инфраструктуры

С наступлением первых морозов специальные пушки работают на полную мощность и без перерывов производят снег, который тут же загружают в грузовики, и далее уплотняют проблемные участки трассы. Нескольких дней хватило для того, чтобы уже сделать полуторакилометровый круг для лыжников в Веснянке - именно так он выглядит с высоты птичьего полета.



Уже в этот уикенд руководители трассы ждут первого сезонного наплыва лыжников. А если нет своего инвентаря - прямо у старта работает прокат.





Как видно, в эти дни в Минске оборудуются 54 открытых катка, 29 из них - это хоккейные коробки. Не забываем про большие ледовые сооружения столицы, ведь те же “Минск-Арена” с Чижовкой принимают не только большие хоккейные соревнования, но и ждут своих гостей на массовые катания. Нам удалось узнать, что, например, один сеанс на “Минск-Арене” собирает порядка 200 человек. Кроме того, в Минске будет не только трасса в Веснянке - в Мингорисполкоме говорят - от 16 комфортных мест для любителей лыжного спорта.



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В стране только профессиональные трассы на сегодня развиты абсолютно в каждой области. На них готовятся олимпийские чемпионы: будь то Чаусы - это Динара Алимбекова, Новополоцк - Ирина Кривко, Раубичи - вся национальная сборная, и другие. Всего же их в Беларуси порядка 20.







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В регионах, кроме специализированных трасс, готовят и места для семейного активного отдыха. Могилев. Горные лыжи, сноуборды и тюбинги... На самой длинной трассе в городе, а это 170 метров, в оздоровительно-развлекательном комплексе "Печерск", как и в Минске, не умолкают пушки. Кубометры покрова в минуту!



На эту минуту готовность к зимнему сезону номер один. Бонус - горячий чай и блины.

