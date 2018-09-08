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В Минске и в областях сегодня продолжают работу прямые телефонные линии
Руководители госорганов проведут в сентябре прямые телефонные линии. Так, сегодня на связь с населением выйдут Министр информации Александр Карлюкевич, Министр культуры Юрий Бондарь, Министр связи и информатизации Константин Шульган, Министр энергетики Виктор Каранкевич, Министр юстиции Олег Слижевский, а также Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин и Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.
Также сегодня по традиции проблемные вопросы белорусов будут решать и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии на вопросы ответит заместитель председателя Александр Крепак, а в Миноблисполкоме - управляющий делами Владимир Гуринович. Напомним, звонки будут принимать с 9 утра и до полудня.
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