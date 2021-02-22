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В Минске идет проверка техосмотра

ГАИ с сегодняшнего дня будет усиленно проверять наличие техосмотра у автомобилей. Рейды по выявлению транспортных средств, не имеющих доступ к участию в дорожном движении, продлятся всю неделю.


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Отметим, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф до 3 базовых величин, при повторном нарушении - до 5 базовых величин, то есть 145 рублей.

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