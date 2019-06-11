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В Минске идут съемки военного сериала "Судьба диверсанта"

Историю о белорусском подпольщике и организаторе крупнейшей диверсии в Осиповичах в годы Великой Отечественной Федоре Крыловиче режиссирует Дмитрий Астрахан. Полнометражная лента и четырехсерийная телеверсия от «Беларусьфильма» выйдет в прокат в этом году. Вчера в течение всего дня съемочная группа работала над массовым эпизодом казни в Музыкальном переулке Минска.

Работа белорусско-российской команды идет с марта. Главная роль в фильме - у звезды сериала "Молодежка" Алексея Суренского. Основная психологическая линия уже отснята, впереди - массовые сцены.

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