В Минске идут съемки военного сериала "Судьба диверсанта"

Историю о белорусском подпольщике и организаторе крупнейшей диверсии в Осиповичах в годы Великой Отечественной Федоре Крыловиче режиссирует Дмитрий Астрахан. Полнометражная лента и четырехсерийная телеверсия от «Беларусьфильма» выйдет в прокат в этом году. Вчера в течение всего дня съемочная группа работала над массовым эпизодом казни в Музыкальном переулке Минска.



Работа белорусско-российской команды идет с марта. Главная роль в фильме - у звезды сериала "Молодежка" Алексея Суренского. Основная психологическая линия уже отснята, впереди - массовые сцены.