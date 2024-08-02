В Минске ищут ушедшего из больницы 12-летнего подростка

В Минске ищут ушедшего из больницы подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.



Сообщается, что 12-летний подросток 1 августа около 23:00 самовольно ушел из 3-й детской больницы по ул. Кижеватова. Мальчик является воспитанником детского дома и ранее уже неоднократно уходил. На вид ему 12 лет, худощавого телосложения, был одет в черную майку и черные штаны.



