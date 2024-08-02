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В Минске ищут ушедшего из больницы 12-летнего подростка
В Минске ищут ушедшего из больницы подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что 12-летний подросток 1 августа около 23:00 самовольно ушел из 3-й детской больницы по ул. Кижеватова. Мальчик является воспитанником детского дома и ранее уже неоднократно уходил. На вид ему 12 лет, худощавого телосложения, был одет в черную майку и черные штаны.
Если кому-нибудь известно местонахождение ребенка, правоохранители просят сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 239 63 36, 8 (029) 752 92 29 или 102.
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